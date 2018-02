Contas feitas, o São Paulo teve lucro líquido de R$ 1,3 milhão com o show do Bon Jovi, quarta, no Morumbi. Na mesma noite, o time jogou em Barueri, contra o Vitória, e obteve receita de apenas R$ 60 mil.

