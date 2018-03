Reprodução





Em meio a diversos “Yes, he can!” e “Obama makes history” nas capas, alguns jornais americanos arrumaram jeito para trocadilhos ao noticiar o resultado da corrida eleitoral. Entre as pérolas, “OH!-bama” em letras garrafais na capa do The Register Guard.



Já o American News foi além: “No drama; It’s Obama.”



Por Dado Carvalho

