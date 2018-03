Bono Vox é convidado pelas redes a posar em prol dos refugiados

Bono Vox está sendo sondado por Claudia Saad e Angelo Pastorello para participar do projeto Expressões e Histórias, que busca fundos para ajudar os refugiados da guerra da Síria no Brasil. A ideia é fazer um livro com fotos e depoimentos de diversas personalidades. A renda da venda dos exemplares será doada para a ONG IKMR construir sua sede no Brasil.

A dupla mandou e-mail para o vocalista do U2, e, ainda sem resposta, lançou a campanha #fotografabono nas redes sociais.

Será que ele topa?