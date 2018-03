Bono, The Edge e Noel Gallagher fizeram anteontem uma festinha no Baretto, do Fasano. Chegaram por volta da meia-noite com quase 50 pessoas e ficaram até… às 2h30. Som da noite? Banda do pianista Mario Edison, da casa.

Drinque preferido? Caipirinhas.

