Bonitos na foto

A designer Clara Paiva e o fotógrafo Flavio Teperman uniram seus conhecimentos para montar um “salão da fotografia”, o Photo Salon. Trata-se de um minicurso, em formato de workshop – o primeiro acontece dia 30, na Casa Goia – que promove o networking criativo entre profissionais que trabalham com imagens digitais e conteúdo para redes sociais. O nome nasceu da reflexão sobre essa experiência de ir a um salão de beleza. “Normalmente você chega com ideias e referências, passa por uma transformação e sai de lá mais bonito. O nosso ‘salão’ também funciona assim, mas aqui quem sai mais atraente são as suas imagens. E você vai ser o profissional que promove esse ‘upgrade’ estético”, explica Clara.

