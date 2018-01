O Dia das Crianças será comemorado quinta-feira na loja de Erika dos Mares Guia. A estilista faz desfile nos Jardins – parceria com a Mattel – de looks inspirados… na Barbie.

Com modelitos Hervé Léger, as bonecas chegam em número limitado. Preço? R$ 799.

