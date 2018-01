Bonde do rolê

Em meio aos rolezinhos, Haddad prometeu devolver, até o mês vem, a administração das Casas de Cultura para a Secretaria Municipal de Cultura. Atualmente, a gestão está com a Secretaria das Subprefeituras.

Com atenção voltada aos jovens e moradores da periferia, a programação cultural dos CEUs também voltará a ser feita pela equipe de Juca Ferreira.

Bonde 2

O lançamento do Programa Cultura Viva no Município (Pontos de Cultura) – no final de 2013 – engordou o orçamento da Cidadania Cultural, que saltou de R$ 5 milhões no ano passado para R$ 25 milhões este ano.