Cerca de 70% dos executivos ligados à Amcham acham que Dilma deve trabalhar para reaproximar o Brasil dos Estados Unidos.

A pesquisa mostra que os empresários entrevistados estão preocupados com a parte do discurso de Obama que fala de acordos comerciais apenas com União Europeia e países asiáticos. Para Gabriel Rico, CEO da Câmara Americana de Comércio, “o Brasil precisa se inserir mais na economia dos EUA”.