No jantar com lideranças do PSD – terça, em Brasília –, Joaquim Levy fez exposição cautelosa sobre o momento econômico. Ao final, no entanto, deu um alento aos presentes: “Até o fim deste ano, teremos boas notícias”.

A declaração foi saudada pelo senador Omar Aziz, ex-governador do Amazonas e líder do partido no Senado: “Ótimas notícias, ministro”.