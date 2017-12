Há quem aposte em novas emoções sobre a máfia do ISS logo no começo do ano.

Desta vez, envolvendo empresas de segurança privada. Bem como vereadores da base aliada de Haddad.

Bomba 2

E mais: o Ministério Público negocia depoimento de auditora fiscal que comprometeria um ex-secretário de Kassab.