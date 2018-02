Bom pra cachorro

Pedro e Mariana Vital Brazil sentiam muita dificuldade em achar a ração ideal para Lolô, a Jack Russel do casal. Após alguns meses de pesquisa, fundaram a Pet Nativa – marca de comida funcional para cachorros. “Desenvolvemos comida de verdade, com todos os nutrientes e suplementos necessários para o animal ser saudável”, explica Pedro. A empresa trabalha de forma personalizada: os donos preenchem formulário com o peso e outras curiosidades do pet, para depois ser formulada a refeição, que é entregue na casa do cliente e fica congelada até ser usada.

