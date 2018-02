Bom negócio

Desta briga entre Abilio Diniz e Jean-Charles Naouri, o mercado tira uma só certeza: o Carrefour Brasil vai trocar de mãos.

Não se sabe se por meio da operação aprovada pela assembleia do Casino ou se haverá uma segunda oferta, a ser encaminhada após acerto entre Diniz e Naouri. Mas haverá acordo? O mercado aposta que sim. Não há na história do empresário brasileiro ou na do argelino-francês qualquer registro de um deles ter rasgado dinheiro. E é o que pode acontecer, se o Walmart entrar no meio da disputa e abocanhar o Carrefour.

Se por um lado há dúvidas reais sobre a legalidade da modelagem da fusão Pão de Açúcar com o Carrefour, por outro é opinião unânime que ela agrega valor tanto para o Casino como para o grupo brasileiro. Portanto, a tendência é torná-la possível.

