Bom e velho papel

Há seis anos à frente do Ateliê Photo, Eder Chiodetto quer mais. Ao lado de Fabiana Bruno e Elaine Pessoa, vai lançar a Photo Editora. A ideia do trio é publicar livros com ensaios fotográficos e textos teóricos sobre imagem.

Até dezembro, a previsão de Chiodetto é colocar seis livros no mercado, sendo os 50 primeiros exemplares edições especiais, com um print do trabalho do artista. Na contramão das editoras que estão encerrando suas atividades, o fotógrafo acredita que é possível não se render à crise “Pensamos em muitas soluções.

Uma delas é não mandar os livros para livrarias e, sim, vender pelo site. A outra é que os fotógrafos vão poder investir no produto”, explica. O lançamento acontece, no dia 28, no seu ateliê, com show de Marina de La Riva.