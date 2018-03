Bom de bola

Em tempos pré-olímpicos, o Museu do Futebol fecha parceria, em dezembro, com o Museu Pelé, em Santos. Mais um passo de sua Rede Memória e Esporte, que pretende reunir espaços dedicados a todo tipo de prática esportiva no Estado de SP.

Para o ano que vem, a instituição também terá novidades. Uma delas é “vestir” o museu para a Copa do Mundo de Futebol Feminino da Fifa, que começa em junho, no Canadá.

Várias áreas do espaço serão dedicadas às nossas craques.