O ator Gero Camilo se esbaldou no show de Berlam Berlozo e a Banda Larga, sábado, no Na Mata Café. Cantou, dançou e rebolou com um bambolê.

Por Marilia Neustein

