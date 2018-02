Bolsonaro fala ao PIB e admite não entender de economia

Quatro convidados do BTG Pactual que ouviram Jair Bolsonaro, terça-feira, na sede do banco, saíram achando-o: engraçado, divertido, seguro quando fala sobre segurança. Mas no quesito economia, o palestrante confessou não entender nada e avisou que não repetirá Dilma: contratará um bom profissional. Detalhe: o economista Paulo Guedes, seu assessor oficial, não apareceu no evento.

Talvez por isso, o candidato a candidato desapareceu na hora das perguntas da plateia. Desconfia-se que, entre as duas mil pessoas presentes… umas dez votariam nele.

E ontem, no segundo dia da conferência, Rodrigo Maia disse não acreditar na eleição de Bolsonaro – por ele não ter nem expressão política nem estrutura partidária para disputar um pleito com as regras vigentes em 2018.