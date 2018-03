Bolso gordo

Apesar da reclamação geral na iniciativa privada, a arrecadação do Estado vai bem, obrigado. Segundo Andrea Calabi, secretário da Fazenda paulista, o resultado de julho, descontada a inflação, foi 5,5% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Bolso 2

No acumulado do ano, o crescimento bateu 6,6%. O que explica isso, já que o Brasil não está crescendo? Importações e pagamento de Refis estadual. “O ICMS das importações cresceu espantosos 14,1% reais”, explica Calabi.

Principal produto a entrar pelos portos paulistas? Petróleo.