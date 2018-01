Bolso furado

Dilema nada cruel na repatriação de recursos, que ainda não foi explorado: o que fará o empresário que quebrou no Brasil mas tem dinheiro fora?

Segundo conhecido advogado, caiu a ficha de muitos que querem regularizar sua situação: quando o dinheiro entrar no País vai ser “recolhido” para pagar reclamações trabalhistas e execuções fiscais, decorrentes de dívidas da ex-empresa e que estão com bloqueio online na conta.

Quem quiser entrar na “anistia” e estiver em tal situação corre risco de ficar sem nada.