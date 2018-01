Está em discussão, dentro da Petrobrás, a suspensão do seu patrocínio à Fórmula-1.

Bolso 2

A Petrobrás confirma: desistiu do estande na OTC Brasil, conforme a coluna publicou ontem. Mas manteve dois terços do valor do patrocínio à feira, aplicados ano passado.

Liberou R$ 879 mil que incluem, como principal contrapartida, a exposição da marca.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

.