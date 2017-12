O mercado financeiro está curioso em saber no que vai dar a análise do empréstimo de R$ 2,7 bilhões da Caixa dado ao Grupo J&F para compra, à vista, do controle da Alpargatas, ano passado.

Mesmo porque o grupo estava com caixa “gordo”: as operações de câmbio do banco da família Batista resultaram em lucro de R$ 12,7 bilhões no ano de 2015.