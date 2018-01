O salão estava lotado de políticos, ontem cedo, no anúncio do aumento do Bolsa Família por Temer. Mas quem procurou tucanos só achou um – o deputado Izalci, do DF.

