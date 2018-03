Bolo de noiva

Os finalmentes do acordo que uniu Itaú e Unibanco começaram a ser acertados no sábado de manhã, na casa de Israel Vainboim, conselheiro do Unibanco, em SP.



As conversas se prolongaram, entrando pela noite, até que, no domingo, em clima de casamento – bem-casados foram encomendados, bem como champagne –, as famílias Setubal-Villela e Moreira Salles finalmente assinaram as dez vias de contratos que selaram as núpcias.



Houve até troca emocionada de beijos entre Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, que lembraram, respectivamente, seus pais Olavo Setubal e Walther Moreira Salles, fundadores dos conglomerados financeiros. Com direito a choro e tudo mais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.