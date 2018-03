Bolo de noiva 2

Tanto Pedro Moreira Salles como Roberto Setubal contaram, ontem pela manhã, à coluna, que as conversas se iniciaram em agosto de 2007. “Mas já havíamos pensado nisso outras vezes, como em 98”, diz Roberto.

Segundo Pedro, a idéia ganhou corpo nos últimos meses. “Foi na quarta que decidimos: o momento é agora”, completa Roberto.



“Essa foi a união mais fácil do Brasil, capitaneada por um único advogado representando ambas as partes, o Gabriel Jorge Ferreira (do Unibanco)”, destaca Pedro.

