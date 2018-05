O SPFC é o dono oficial da Taça das Bolinhas, depois de julgamento do TJ-RJ, conforme antecipou esta coluna, ontem, em seu blog.

Os advogados do tricolor conseguiram derrubar a única decisão favorável ao Flamengo, com quem o clube disputa a posse do troféu. Cabe recurso.

Em tempo: a taça foi criada pela CEF, em 1975, para premiar o primeiro pentacampeão do Campeonato Brasileiro.