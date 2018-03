Bola quadrada

E não é que Washington Olivetto volta a escrever livro sobre futebol? Desta vez em parceria com Pascoal Soto, editor contratado do grupo português Leya, que estreia no Brasil.

De nome Corinthias x Outros, os Melhores Nossos Contra os Menos Ruins Deles, será um livro de ficção. “Eu escalei o time do Corinthians de todos os tempos para jogar com os demais”, conta Olivetto. Que, como só tem tempo para escrever nos fins de semana, deverá lançar o livro apenas em dezembro.

