Quem viu Lula esses dias jura que ele não pode ouvir falar no vexame do Corinthians na Libertadores. O nome do Timão foi proibido de ser pronunciado ontem na comemoração do niver do seu filho Marcos Cláudio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.