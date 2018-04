Já o outro Ronaldo convive com o fato de não ter sido aceito como sócio do Paulistano. Comenta-se pelo clube que o real motivo foi sua segurança. O novamente Ronalducho pretendia que seus seguranças circulassem armados nas dependências do clube- conduta não permitida pelos estatutos.

Questionados, os dirigentes não se posicionaram até o fechamento desta edição.