Bola presa

O gabinete militar da Presidência da República tentou, em vão, cancelar o jogo Brasil x Austrália, marcado para 7 de setembro, em Brasília.

Mas encontrou forte resistência do governo do Distrito Federal, que evocou compromissos internacionais e também com a torcida, firmados há muito tempo.

Bola 2

Existe um temor no Planalto de que as manifestações prometidas para o Dia da Independência contaminem a partida e o desfile oficial – que terá a presença da presidente e de seus ministros.

Não está prevista a ida de Dilma ao Estádio Mané Garrincha. Foi lá, em junho, que ela experimentou sua primeira grande vaia, ao lado de Joseph Blatter.