Tristeza em Japeri, na Baixada Fluminense, onde jovens que eram caddies no Gávea Golf Clube criaram, com ajuda da Lei de Incentivo ao Esporte, um campo de golfe público – coisa rara no País – incentivando a meninada que tira boas notas na escola.

Dias atrás, o DER avisou que o campo será desapropriado. Dará lugar ao Arco Rodoviário, obra do PAC.