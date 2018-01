Bola no pé

Numa demonstração de empenho para solucionar a briga com a direção do Palmeiras – em relação à Arena Palestra –, a WTorre entregou a Paulo Nobre, esta semana, projeto montado por consultoria internacional.

Para turbinar as receitas do clube com o porcentual recebido sobre as vendas de cadeiras e também com o programa de sócio-torcedor. Com essas duas fontes de renda, o clube registraria faturamento adicional de R$ 1 bilhão durante o período de concessão do estádio.