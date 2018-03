Cansada de esperar o financiamento do BB, que não aceita as garantias do Corinthians, a Odebrecht vai lançar debêntures no mercado. Estima-se algo como R$ 400 milhões.

Assim, apelará para que investidores-torcedores ajudem a pagar a conta da obra do Itaquerão – que, até agora, a empresa vem bancando sozinha.