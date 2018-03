A Copa de 2014 não pode sair do Brasil. Segundo alta fonte do governo Dilma, tanto Fifa como União consultaram advogados nacionais e internacionais. Chegaram à conclusão de que o imbróglio legal seria tão grande, que a disputa simplesmente não teria como ser realizada no ano marcado.

Ja imaginaram o mundo sem a Copa do… Mundo?

Bola no pé 2

Avalia-se que os custos de uma quebra de contrato, para ambos os lados, seriam de tal ordem que equivaleriam ao dobro do que custará o Mundial.

Portanto, ninguém está blefando. Dilma trabalha, hoje, com essa carta na manga. Provavelmente, teria postura diferente ante a Fifa se a brigalhada tivesse se dado no ano passado.