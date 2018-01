Há quem aposte que Fernando Sarney assumirá a presidência da CBF antes do fim do ano. O filho do ex-presidente José Sarney, hoje vice da entidade, vem sendo preparado para isso por Marco Polo Del Nero – que foi desligado da Fifa esta semana.

O presidente da CBF, segundo consta, acha que seria uma forma de protegê-lo dos escândalos de corrupção.