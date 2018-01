Guerra no Paulistano: as 13 quadras de tênis continuam sendo regadas todos os dias, apesar do protesto de sócios que defendem economia de água. O clube já adotou chuveiros mais econômicos e recomenda banhos curtos. Além disso, a água da piscina é reutilizável. Mas, em relação às quadras…

Também, pudera: todos os presidentes do Paulistano saem das quadras de tênis.