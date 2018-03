O clube espanhol Rayo Vallecano adotou uma camisa com arco-íris e outra com uma fita rosa – em nome das causas LGBT e do combate à aids. E vai repassar às causas 7 euros da venda de cada unidade.

