Luiz Gonzaga Belluzzo negocia com Miguel Nicolelis montar um centro de educação para novos jogadores do Palmeiras, em São Roque. Algo parecido com que o neurocientista e palmeirense fanático tem em Natal.

