Sai São Paulo e entram Rio Grande do Sul e Paraná na gangorra da Copa do Mundo. Segundo alta fonte do setor, o estádio escolhido para sediar os jogos em Porto Alegre, pertencente ao Inter, teve obra paralisada há três meses por falta de recursos. Corre risco de perder a vez para a arena do Grêmio. E a construção em Curitiba, do Atlético Paranaense, não sai do chão.

Aliás, nem sequer existe contrato para tanto.