Na sessão de sábado do espetáculo Incêndios, com Marieta Severo, no Teatro da Faap, FHC sentou-se na fileira logo à frente de Guido Mantega.

À saída, o ex-presidente não resistiu e brincou com a produtora, Maria Siman: “Obrigado por ter colocado um guarda-costas bem atrás de mim”.