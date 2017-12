Bodas à parte

A crise passou ao largo do casamento, sábado, dos filhos de João Alves de Queiroz Filho – pai da noiva e anfitrião da festa que reuniu mil pessoas na Hípica de Santo Amaro – e de Vitor Hallack, presidente do conselho de administração do Grupo Camargo Corrêa.

O ex-dono da Arisco, avesso à imprensa, caprichou ao máximo na sóbria sofisticação. “Tudo de muito bom gosto”, resumiu um convidado.

Bodas 2

Mas, festa à parte, o assunto entre empresários e banqueiros presentes foi a situação econômica e política do País, aí incluída a Lava Jato. Os três criminalistas presentes – Celso Vilardi, José Luís de Oliveira Lima e Alberto Toron – foram afogados por perguntas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Destaque: ao som de Seu Jorge, buffet de Toninho Mariutti e champanhe Taittinger, até Xuxa entrou na pista de dança.