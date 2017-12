Em contagem regressiva para cumprir, na cadeia, parte de sua pena, José Dirceu desembolsou R$ 150 mil para pagar dívida e livrar da penhora sua casa em Vinhedo. O processo se arrastava há quase 25 anos e o acordo acaba de ser fechado.

O dinheiro é devido a um perito contratado por Dirceu, na época deputado em SP, para avaliar a legalidade de compra sem licitação feita pelo governo. A ação foi arquivada e sobrou para o ex-ministro arcar com as despesas do técnico.