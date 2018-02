Bozo não pode abrir a boca… fora da TV. Apesar do assédio da imprensa em sua volta ao SBT, após 20 anos, o palhaço e sua trupe não têm autorização para dar entrevistas.

…fechada

A emissora informou que segue cláusula do contrato firmado com a empresa norte-americana detentora dos direitos do programa.

Bozo reestreou no dia 16 de fevereiro e já conquistou a vice-liderança no horário.