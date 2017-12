Vem crise, vai crise, esta coluna convida, sempre no mês de dezembro, empresários e gente do sistema financeiro para opinarem sobre o que esperam do próximo ano.

Surpresa: está sendo penoso encontrar integrantes do PIB que aceitem externar sua visão sobre a economia em 2015. Frase de importante e bem-humorado empresário resume o estado de ânimo geral: “O que espero de 2015? Que passe rápido…”.