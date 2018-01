Anunciada a compra do Instituto Zogby pelo Ibope, Carlos Augusto Montenegro decidiu: vai trazer ao Brasil, para palestras, no início do período eleitoral na TV, o próprio John Zogby.

Inspirador de personagens de séries na TV, como The West Wing e Gossip Girl, Zogby continuará nas funções de chairman na empresa.

O próximo avanço do Ibope – já presente no México, Argentina, Chile e EUA – deve ser na Colômbia.