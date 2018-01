Por não ter partido, Romário não aparece na página inicial de votação do Prêmio Congresso em Foco na internet – que elege os melhores parlamentares do ano. O deputado, que acaba de passar por cirurgia na coluna, vem usando as redes sociais para explicar aos eleitores como encontrar seu nome na listagem.

O ‘baixinho’ está atrás de Jean Wyllys e Chico Alencar.