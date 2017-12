Boca a boca

Os registros fotográficos eram apenas um hobby para Dudu Medeiros– que, em meados dos anos 1980, tentava terminar a faculdade de Letras na capital do Rio Grande do Norte. Até o dia em que ganhou uma bolsa para estudar fotografia nos Estados Unidos. Na volta, sua vida mudou. Em meio aos primeiros trabalhos no mundo da moda, o pedido de uma modelo fez seu caminho trilhar um roteiro improvável: ela queria uma dica de um dentista top que deixasse seus dentes perfeitos. Dudu fez o meio de campo e acabou clicando o “antes e depois” do trabalho. “Nasceu ali a semente do que chamo de protocolo de face”, diverte-se. O que era para ser apenas um job de início de carreira virou seu ofício. E assim, meio sem querer, ele se tornou especialista em sorrisos – vale lembrar, muito antes de a selfie invadir o mundo da fotografia. Hoje queridinho dos dentistas, Dudu decidiu transformar sua técnica em livro, oClick Dudu– praticamente um manual com o passo a passo para fazer as melhores fotos de si mesmo. Sorrindo, é claro.

