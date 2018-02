Dos 31 prefeitos cassados pela Justiça Eleitoral em SP desde 2012, 20 continuam no poder. Principais razões para as decisões? Abuso do poder econômico e compra de votos – nove e oito casos, respectivamente.

Detalhe: os quatro prefeitos cassados com base na Lei da Ficha Limpa fazem parte do grupo que não foi punido.

…de urna

Levantamento de Anderson Pomini, advogado eleitoral, com base em dados do TRE. Candidatos estão atentos: “Com as novas tecnologias, está mais fácil comprovar a promiscuidade entre voto e dinheiro”, explica.