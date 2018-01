Bob Wilson já tem programa extra palco esta noite. Jantará com Marcelo Cintra, sócio do Piselli, no próprio restaurante, depois de dirigir Lecture on Nothing, no Sesc 24 de Maio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.