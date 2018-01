Bob Wilson trará nova peça ao Sesc em agosto

O dramaturgo americano Bob Wilson vai voltar ao Brasil em agosto. Desta vez, ele irá apresentar o monólogo “Lecture on Nothing”, no novo teatro do Sesc 24 de Maio.

Quem contou a novidade foi Danilo Santos de Miranda, enquanto caminhava pela ruas de Paraty, na manhã deste sábado.

“A peça é baseada em textos de John Cage”, adiantou o diretor do Sesc.

Comida italiana no Brasil, nem pensar,

sentencia o jamaicano Marlon James

O escritor jamaicano Marlon James recusou ir a um restaurante italiano, ontem, em Paraty. “Não queria comida italiana no Brasil”, riu. Ele tem pedido frutos do mar, peixe – e amou o purê de banana da terra.

Lázaro Ramos encontra a amiga

angolana Djaimilia de Almeida

Lázaro Ramos passou a jato pela festa da Cia. das Letras. Chegou e foi falar direto com a nova amiga, a escritora luso-angolana Djaimilia Pereira de Almeida – que também veio para um das mesas do evento.

Agualusa atrasa para bate-babo

e deixa aflita Andrea Zamorano

Andréa Zamorano esperou aflita na porta da Casa Amado e Saramago por José Eduardo Agualusa. Com a casa lotada para o bate-papo entre os dois, ele acabou atrasando. “Conheci o Agualusa em um curso de escrita. Olha no que deu (risos)”, explicou a moça, que teve ajuda dele no seu primeiro livro.

Bancada dos juristas lança

‘Grandes Crimes’ na feira

Antônio Mariz de Oliveira não teve tempo de assistir a nenhuma das mesas. “Só gostei da minha”, brincou o advogado, que veio para o lançamento do livro Grandes Crimes, que tem um texto dele. Já Eduardo Muylaert, que também contou uma de suas histórias policiais no mesmo livro, adorou a mesa de abertura do evento.

Crimes 2

Os dois advogados, mais Eros Grau, Arnaldo Malheiros Filho, René Dotti, José Renato Nalini e Celso Lafer, entre outros, foram reunidos por Pierre Moreau para relembrar, no título editado pela Três Estrelas, grandes processos envolvendo crimes famosos. / MARCELA PAES, DIRETO DA FLIP

