Pelo menos uma boa notícia em tempos de crise política e econômica. Wilson Ferreira, da CPFL, pesquisou e constatou que os reservatórios do Sistema Interligado Nacional vão terminar este mês com mais de 26% de capacidade, contra 19,5% registrados em novembro de 2014.

“Para tanto contribuem a quantidade de chuvas e a redução do consumo total no Brasil – que foi de 2,1%, na comparação com 2014. Mais a entrada em operação de novas usinas no total de 6000 MW, ou 4,9% a mais na produção de energia.”

Curiosidade: houve queda forte de consumo no Sudeste – algo como 5% –, mas o mesmo não ocorreu no Nordeste.

Boa notícia 2

Depois de fechar 75% dos chuveiros da orla das praias, Santos viu a economia de água chegar aos 50%. A conta, que foi de R$ 109,8 mil em janeiro, tinha caído, em outubro, para R$ 51,1 mil.