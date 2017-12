Marcelo Araujo, da Cultura, lança dois programas de formação cultural este mês. O Festival Coral de Campos do Jordão – que, a partir do dia 17, reúne 56 estudantes de música –; e o Ateliê Internacional São Paulo Companhia de Dança, em Piracicaba, onde haverá intercâmbio com professores internacionais, de 29 de abril a 3 de maio.

